Алина Загитова: "В шесть лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику"

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что в шесть лет бросила этот вид спорта и пошла в художественную гимнастику. Затем мама спортсменки снова привела ее на каток.

– Я часто хотела уйти из спорта, – сказала Загитова в эфире программы "Вечерний Ургант" на "Первом канале". – В шесть лет я бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику. Мне уже начали ставить программу, а я стала спрашивать у мамы, как же мне это поможет в фигурном катании? Я расплакалась, и мама вновь повела меня на каток.

Напомним, Загитова является чемпионкой мира-2019, Олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018.

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