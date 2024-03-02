Загитова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте»

Алина Загитова, капитан команды белых на Кубке Первого канала, прокомментировала результаты первого дня турнира. Команда Загитовой занимает второе место.

«Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. У нас все действуют на максимуме своих возможностей. И это не может не радовать, сегодня была потрясающая атмосфера.

Я выписывала баллы спортсменов за короткие и произвольные программы, смотрела рейтинг за чемпионат России, узнавала, как все набрали форму. Считаю, что моя команда хорошая, заряженная, молодая. Начинали обсуждение в автобусе, потом мы пришли в мой номер, чтобы никто не подслушал нашу тактику. Это, конечно, шутка.

Все выдвигали свои предложения, я пыталась прислушаться, общалась с тренерами, узнавала, кто в какой форме. И в итоге мы пришли к общему знаменателю», — сказала Загитова.