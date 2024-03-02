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2 марта, 18:11

Загитова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алина Загитова, капитан команды белых на Кубке Первого канала, прокомментировала результаты первого дня турнира. Команда Загитовой занимает второе место.

«Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. У нас все действуют на максимуме своих возможностей. И это не может не радовать, сегодня была потрясающая атмосфера.

Я выписывала баллы спортсменов за короткие и произвольные программы, смотрела рейтинг за чемпионат России, узнавала, как все набрали форму. Считаю, что моя команда хорошая, заряженная, молодая. Начинали обсуждение в автобусе, потом мы пришли в мой номер, чтобы никто не подслушал нашу тактику. Это, конечно, шутка.

Все выдвигали свои предложения, я пыталась прислушаться, общалась с тренерами, узнавала, кто в какой форме. И в итоге мы пришли к общему знаменателю», — сказала Загитова.

 
Владимир Морозов и&nbsp;Евгения Тарасова выступают на&nbsp;Кубке Первого канала. Кубок Первого канала по фигурному катанию-2024: основная информация

 

Фигурное катание
Алина Загитова
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