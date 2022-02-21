Алина Загитова опубликовала фото с Маргаритой Мамун из самолета

Загитова показала фото из самолета с Маргаритой Мамун

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала фотографию из самолета. Девушка вместе с гимнасткой Маргаритой Мамун вылетелf из Пекина в Россию.

«Пока, Пекин», — написала Загитова.

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Первое место медального зачета Игр в Пекине заняла сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.