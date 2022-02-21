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Сегодня, 10:47

Алина Загитова опубликовала фото с Маргаритой Мамун из самолета

Загитова показала фото из самолета с Маргаритой Мамун
Виктория Кравченко
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сторис Алины Загитовой.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала фотографию из самолета. Девушка вместе с гимнасткой Маргаритой Мамун вылетелf из Пекина в Россию.

«Пока, Пекин», — написала Загитова.

Сторис Алины Загитовой. Фото Instagram
Сторис Алины Загитовой.
Фото Instagram

Российская команда завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) на Играх в Пекине.

Первое место медального зачета Игр в Пекине заняла сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей.

Олимпиада
Алина Загитова
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