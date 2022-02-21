Туктамышева не примет участия в финале Кубка России

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева не выступит в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Ближайшим стартом для Туктамышевой будет Кубок Первого канала в Сочи, после чего она продолжит подготовку к соревнованиям нынешнего сезона», — сказал тренер спортсменки Алексей Мишин РИА Новости.

Также тренер добавил, что на Кубок Первого канала Туктамышева приедет вместе с Глебом Лутфуллиным, который может выступить на чемпионате мира среди юниоров, если он состоится.

Финал Кубка России пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля. В нынешнем сезоне Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России.

Спортсменка была включена в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые завершились в воскресенье, в качестве первой запасной.