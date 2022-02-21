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Фигурное катание

Сегодня, 18:54

Туктамышева не примет участия в финале Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева не выступит в финале Кубка России по фигурному катанию.

«Ближайшим стартом для Туктамышевой будет Кубок Первого канала в Сочи, после чего она продолжит подготовку к соревнованиям нынешнего сезона», — сказал тренер спортсменки Алексей Мишин РИА Новости.

Также тренер добавил, что на Кубок Первого канала Туктамышева приедет вместе с Глебом Лутфуллиным, который может выступить на чемпионате мира среди юниоров, если он состоится.

Финал Кубка России пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля. В нынешнем сезоне Туктамышева стала победительницей первого этапа Кубка России.

Спортсменка была включена в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине, которые завершились в воскресенье, в качестве первой запасной.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220221/tuktamysheva-1774138264.html
Алексей Мишин (фигурное катание)
Елизавета Туктамышева
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