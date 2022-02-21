Елена Вяльбе поддержала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в женском фигурном катании стоит поднять возрастной ценз. Она также поддержала идею допускать до участия в Олимпиаде только совершеннолетних спортсменок.

«Думаю, в фигурном катании они все-таки повысят возрастной ценз, и это будет правильно. Если он повысится, то у девчонок будет шанс выступить на двух Олимпиадах, сейчас у них таких шансов нет. Я даже не знаю, есть ли еще вид спорта, где ты заранее знаешь, что выступишь только на одной Олимпиаде, что на 99 процентов второго шанса у тебя уже не будет? Даже в художественной гимнастике у спортсмена может быть две-три Олимпиады.

Не хочу особо обсуждать заявления Томаса Баха, но в его предложении допускать к Играм только совершеннолетних есть резон», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Вчера, 20 февраля, завершились Олимпийские игры в Пекине. В женском одиночном фигурном катании золотую медаль выиграла 17-летняя Анна Щербакова, серебро взяла 17-летняя Александра Трусова. Еще одна российская фигуристка — 15-летняя Камила Валиева заняла 4-е место, лидируя после короткой программы. Из-за нескольких падений в произвольной программе девушка не смогла занять призовое место.