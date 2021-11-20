Алиев с ошибкой исполнил произвольную программу на «Гран-при» во Франции
20:19
Российский фигурист Дмитрий Алиев представил произвольную программу на этапе «Гран-при» во Франции.
Он прыгнул тройной лутц, четверной тулуп + тройной тулуп, тройной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной флип, допустил ошибку на тройном акселе, чисто исполнил тройной лутц + двойной тулуп и тройной риттбергер.
За прокат россиянин получил 168,51 балла.
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