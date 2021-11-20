Российский фигурист Мозалев объяснил космический прокат на «Гран-при» Франции

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев улучшил личный рекорд в произвольной программе на 18 баллов и набрал в сумме 248,54 балла на «Гран-при Франции».

После выступления Мозалев рассказал о том, как получилось восстановиться после короткой программы и сказал, что уже был на Олимпиаде (очевидно, имея в виду Юношеские игры).

— Впечатления классные, атмосфера на арене, все понравилось, проблем со льдом на заметил. После короткой надо было реабилитироваться, показать себя с хорошей стороны. Сегодня удалось собраться, так же буду собираться и на следующих стартах. Почему не получилась короткая? Не знаю, не могу аргументировать. Сильного волнения не было, атмосфера знакомая, я уже был на финале «Гран-при», Олимпиаде.