Алиев признался, что болел за Нэтана Чена на Олимпиаде-2022

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что был рад золотой медали американца Нэтана Чена на Олимпиаде в Пекине.

— Во время Олимпиады ты загрузил несколько постов в социальные сети — про Марка Кондратюка, наших фигуристок. Спокойно смотрел Игры или все же как-то цепляло, что тебя не было в Пекине?

— Конечно, меня цепляло, что я не поехал на Олимпиаду. Смотрел я только Марка, Нэтана Чена, если мы говорим о пацанах. Также смотрел произвольные программы всех наших девочек. Это все, что я смотрел.

— Какие эмоции возникали от просмотра?

— Очень радовался за своего друга, который добился такого результата в этом сезоне. И ни в коем случае не завидовал! Это его успех. И мне нужно было поддержать его в этом успехе — показать, что у меня нет никакой зависти, что я искренне радуюсь.

Что касается Нэтана... Честно признаюсь, очень хотел, чтобы этот человек выиграл личный зачет, несмотря на то, что у меня есть друзья из России. Он сделал очень много для фигурного катания, подтолкнул наш вид спорта к огромному скачку. Показал, как можно прыгать, сколько можно прыгать и как можно и нужно кататься. Поэтому я очень хотел, чтобы этот человек выиграл, — сказал Алиев Sport24.