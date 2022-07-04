Фигурист Алиев рассказал о совместных поддержках с Косторной и Кондратюком

Российский фигурист Дмитрий Алиев поделился рассказал, как он относится к парному катанию и когда хотел попробовать им заниматься.

«Раньше были мысли об участии в парном катании. А сейчас — уже нет. Парное и все виды, которые есть в нашем фигурном катании, я уважаю. А поддержки пробую ради интереса. Такие мысли были в юниорском периоде, когда начал ездить на какие-то турниры, и думал: «А что, если я парником, например, буду? Как бы я катался? Кем бы была моя партнерша?» и так далее. Но никаких конкретных шагов я не делал», — цитирует Sport24 Алиева.

Также 23-летний фигурист рассказал о совместных поддержках с Аленой Косторной и Марком Кондратюком, которые он пробует на летних шоу.

«Сначала это как шутка была, а потом мы начали делать это на финале шоу, чтобы зритель что-то новое увидел, посмеялся. Пару раз я Марка уронил, ха-ха. У болельщиков Марка прошу прощения! Но в целом все проходит без проблем. Самое главное, что это весело и забавно», — подчеркнул Алиев.

В прошедшем сезоне Алиев занимал пятое и девятое места на этапах серии «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России он занял девятое место.