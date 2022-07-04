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Сегодня, 08:25

Авербух выложил фото с Щербаковой: «Аня прекрасна!»

Илья Авербух показал фото с фигуристкой Анной Щербаковой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Анна Щербакова и Илья Авербух.
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Продюсер и тренер по фигурному катанию Илья Авербух написал пост, посвященный Анне Щербаковой, в своих соцсетях. Он также показал снимок с олимпийской чемпионкой 2022, которой поставил новый номер.

«Замечательно поработал с Аней Щербаковой. Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, что зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — подписал он пост.

Анна Щербакова и Илья Авербух.
Анна Щербакова и Илья Авербух.

Шоу Авербуха «Чемпионы» пройдет на арене «Айсберг» в Сочи с 8 июля по 7 августа. Участники представлений продемонстрируют зрителям по два номера.

18-летняя Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

Анна Щербакова
Илья Авербух
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