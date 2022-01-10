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Алене Косторной сняли гипс

22:23
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной сняли гипс. У фигуристки был перелом кисти.

Косторная получила травму на одной из тренировок и была вынуждена сняться с чемпионата России. Таким образом, фигуристка не принимала участия в отборе на международные старты сезона.

В сезоне-2021/22 18-летняя Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также она серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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