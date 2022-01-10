Алене Косторной сняли гипс

Чемпионке Европы по фигурному катанию сняли гипс. У фигуристки был перелом кисти.

Косторная получила травму на одной из тренировок и была вынуждена сняться с чемпионата России. Таким образом, фигуристка не принимала участия в отборе на международные старты сезона.

В сезоне-2021/22 18-летняя Косторная заняла второе место на этапе «Гран-при» во Франции и стала третьей на этапе в Канаде.

Она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также она серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России.