Татьяну Тарасову снова госпитализировали
08:20
Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь доставили в больницу. При этом она отказалась рассказать подробности госпитализации и своего состояния.
«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».
8 января стало известно, что Тарасовой вызывали бригаду скорой помощи, так как у нее начались боли в животе и головная боль. Медики оказали ей помощь, но не стали госпитализировать.
Тарасова тогда рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой.
«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.
Напомним, в декабре Тарасову дважды госпитализировали в больницу.
Дополнительная информация:
https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/01/10/tatjanu-tarasovu-vnov-dostavili-v-bolnicu
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