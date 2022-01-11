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Татьяну Тарасову снова госпитализировали

08:20
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь доставили в больницу. При этом она отказалась рассказать подробности госпитализации и своего состояния.

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».

8 января стало известно, что Тарасовой вызывали бригаду скорой помощи, так как у нее начались боли в животе и головная боль. Медики оказали ей помощь, но не стали госпитализировать.

Тарасова тогда рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

Напомним, в декабре Тарасову дважды госпитализировали в больницу.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/01/10/tatjanu-tarasovu-vnov-dostavili-v-bolnicu

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Роман Шишов все материалы автора
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