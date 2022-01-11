Татьяну Тарасову снова госпитализировали

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову вновь доставили в больницу. При этом она отказалась рассказать подробности госпитализации и своего состояния.

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой «ВсёПроСпорт».

8 января стало известно, что Тарасовой вызывали бригаду скорой помощи, так как у нее начались боли в животе и головная боль. Медики оказали ей помощь, но не стали госпитализировать.

Тарасова тогда рассказала 5-tv.ru о своем самочувствии после приезда скорой.

«Нормально», — сказала Татьяна Тарасова.

Напомним, в декабре Тарасову дважды госпитализировали в больницу.