Видео Милохина и Загитовой собрало более 4 миллионов просмотров за два дня

Видео с участием тиктокера Дани Милохина и фигуристки Алины Загитовой собрало более 4 миллионов просмотров. Оно было опубликовано в TikTok Загитовой. 319 тысяч пользователей поставили лайк.

Отметим, что Загитову в комментариях раскритиковали за это видео. Милохин принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Там он выступал в паре с другой известной фигуристкой — Евгенией Медведевой. А Загитова была соведущей шоу. Подписчики в комментариях сравнивают Загитову с Медведевой и иронизируют по поводу ролика.

Милохин и Евгения Медведева заняли третье место, поделив эту позицию с еще двумя парами. Победили фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Пара Медведева/Милохин получила приз зрительских симпатий.