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Видео Милохина и Загитовой собрало более 4 миллионов просмотров за два дня

18:00
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Видео с участием тиктокера Дани Милохина и фигуристки Алины Загитовой собрало более 4 миллионов просмотров. Оно было опубликовано в TikTok Загитовой. 319 тысяч пользователей поставили лайк.

@alina_zagi_ @danya_milokhin ? оригинальный звук — а3

Отметим, что Загитову в комментариях раскритиковали за это видео. Милохин принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Там он выступал в паре с другой известной фигуристкой — Евгенией Медведевой. А Загитова была соведущей шоу. Подписчики в комментариях сравнивают Загитову с Медведевой и иронизируют по поводу ролика.

Милохин и Евгения Медведева заняли третье место, поделив эту позицию с еще двумя парами. Победили фигуристка Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. Пара Медведева/Милохин получила приз зрительских симпатий.

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Евгений Петров все материалы автора
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