Алена Савченко стала главным тренером сборной Нидерландов

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко сообщила о том, что возглавила сборную Нидерландов по фигурному катанию. Она отметила, что хочет помочь новому поколению и найти новых талантов в Голландии.

«Я буду работать полный день. На данный момент все еще находится в стадии формирования, и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к группе. Я напишу для них программу.

Для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, я составлю годовой план соревнований. Все будет плотно обсуждаться с другими тренерами. Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда", — цитирует Савченко Schaatsen.

38-летняя экс-фигуристка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр 2010 и 2014 года, а также пятикратной чемпионкой мира в паре с Робином Шолковы.

В паре с Бруно Массо она стала победительницей чемпионата мира и олимпийской чемпионкой в 2018 году. С Шолковы и Массо Савченко представляла Германию.