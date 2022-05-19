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Сегодня, 08:55

Этери Тутберидзе опубликовала новое фото с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Этери Тутберидзе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.
Фото Соцсети
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях опубликовала новое фото. Она выложила снимок со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

Этери Тутберидзе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Фото Соцсети
Этери Тутберидзе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.
Соцсети

Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).

Фигурное катание
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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