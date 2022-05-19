Этери Тутберидзе опубликовала новое фото с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях опубликовала новое фото. Она выложила снимок со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

Этери Тутберидзе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным. Соцсети

Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.