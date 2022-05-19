Этери Тутберидзе опубликовала новое фото с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своих соцсетях опубликовала новое фото. Она выложила снимок со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.
Этери Тутберидзе с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным.
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Тутберидзе на данный момент находится в США с дочерью.
Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Она является серебряным призером чемпионата России (2022), бронзовым призером чемпионата России среди юниоров (2020) и победителем финала кубка России среди юниоров (2021).
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