Авербух рассказал, в каком возрасте нужно начинать заниматься фигурным катанием

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух во время онлайн-форума рассказал, когда стоит начинать заниматься фигурным катанием.

«Я начал заниматься фигурным катанием достаточно рано. В пять лет меня мама уже привела. Сейчас меня часто спрашивают, когда пора начинать заниматься. Я считаю, что уже с четырех лет можно отдавать своих детей заниматься, в частности, фигурным катанием. Это такой молодой вид спорта, здесь точно ждать ничего не надо», — цитирует Авербуха ТАСС.

На данный момент Авербух работает над произвольной программой Елизаветы Туктамышевой. Ранее он работал хореографом на шоу «Ледниковый период».