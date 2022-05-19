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Сегодня, 12:28

Авербух рассказал, в каком возрасте нужно начинать заниматься фигурным катанием

Виктория Кравченко
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух во время онлайн-форума рассказал, когда стоит начинать заниматься фигурным катанием.

«Я начал заниматься фигурным катанием достаточно рано. В пять лет меня мама уже привела. Сейчас меня часто спрашивают, когда пора начинать заниматься. Я считаю, что уже с четырех лет можно отдавать своих детей заниматься, в частности, фигурным катанием. Это такой молодой вид спорта, здесь точно ждать ничего не надо», — цитирует Авербуха ТАСС.

На данный момент Авербух работает над произвольной программой Елизаветы Туктамышевой. Ранее он работал хореографом на шоу «Ледниковый период».

Источник: https://tass.ru/sport/14668487
Фигурное катание
Илья Авербух
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