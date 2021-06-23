Юниорский этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за коронавируса

Этап юниорского Гран-при, который должен был пройти в Канаде, отменен, сообщает Федерация фигурного катания Канады. Причиной отмены стали ограничения по перемещению между странами, связанные с пандемией коронавируса. Соревнования перенесены во Францию.

«Это сложное решение — отменить этап юниорского Гран-при в Канаде во второй раз подряд, — сказала руководитель Федерации Дебра Армстронг. — Мы знаем, что впереди у нас светлое будущее, и мы ждем успешного выступления в следующем сезоне от наших спортсменов».

Соревнования должны были пройти в Эдмонтоне с 25 по 28 августа.

На сайте Международного союза конькобежцев (ISU) указано, что в эти даты пройдет этап Гран-при в Куршевеле (Франция). Таким образом, Куршевель примет два этапа юниорского Гран-при подряд. Первый состоится с 18 по 21 августа.