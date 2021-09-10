Глейхенгауз высказался о коротких программах Косторной и Щербаковой на олимпийский сезон

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новых коротких программах Алены Косторной и Анны Щербаковой на олимпийский сезон.

«Алена получила в короткой программе свой долгожданный блюз. Я честно скажу, что хотел с самых первых нот, чтобы она поиграла и со зрителями, и с судьями взглядами и хореографией — она это умеет. Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Она это чувствует, она это хотела, она катает это с энтузиазмом. Поэтому если она это сделает так, как иногда уже показывает на тренировках, то это прям вау, это очень классно в ее исполнении, ей это очень подходит.

В короткой программе Щербаковой мы выбрали восток. Музыку я эту нашел, находясь на отдыхе в Мексике, тогда плодотворное получилось время. Я хотел соединить магию востока с идеей, что она повелительница бури. То есть она управляет стихией, собирает песчаную бурю, песок, выпускает это все в зал, в зрителей, она завораживает», — сказал Глейхенгауз Первому каналу.

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

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