Алена Косторная: «Как же меня эти «вот если бы» разозлили!»

Победительница этапа серии «Гран-при» во Франции российская фигуристка Алена Косторная? включила тройной аксель в свои программы из-за нежелания кататься на юниорском уровне.

— Еще до сентябрьских контрольных прокатов на обсуждении планов меня внутренне очень резало, когда я с разных сторон слышала: «Ну да, ты молодец, но вот если бы ты еще и прыгала то-то», — цитирует ТАСС Косторную. — Как же меня эти «вот если бы» разозлили! Это что получается, что мне с таким набором во второй половине сезона снова по юниорам кататься?

— Выходит, что уязвленное самолюбие чудеса творит?

— Это точно.

— Прыжки прыжками, но откуда такая хореография? О ней в мире фигурного катания только ленивый не говорит. Как это получается в вашем юном возрасте?

— Я не знаю. Когда я была еще совсем маленькая, ходила на уроки актерского мастерства. Может, это помогло. Но вот что я точно знаю — если мне что-то нравится, я буду идти до конца. Если мне нравится какая-то музыка, то я буду выжимать себя под нее по максимуму. Выжимать так, что вокруг будут говорить — это действительно хорошо.