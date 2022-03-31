Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов от чемпионата мира

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российской фигуристки Анна Щербаковой от чемпионата мира.

«Я сейчас не понимаю, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которой исполнилось 18 лет два дня назад, какое она имеет отношение к политике? И ее отстраняют в то время, когда продолжают соревноваться политизированные спортсмены.

В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти, я про спорт, потому что шел реальный негатив. Раньше никогда в голове даже не было мысли вспомнить фразу «Спорт вне политики», но ее стало так много в последнее время", — цитирует Ягудина ТАСС.

1 марта Международный союз конькобежцев отстранил сборную России от участия в турнирах под эгидой организации. Россияне пропустили чемпионат мира в Монпелье.