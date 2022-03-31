Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:25

Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов от чемпионата мира

Ягудин высказался об отстранении российских фигуристов от чемпионата мира
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российской фигуристки Анна Щербаковой от чемпионата мира.

«Я сейчас не понимаю, почему олимпийская чемпионка Анна Щербакова, которой исполнилось 18 лет два дня назад, какое она имеет отношение к политике? И ее отстраняют в то время, когда продолжают соревноваться политизированные спортсмены.

В последнее время чувствовалось, что должно что-то произойти, я про спорт, потому что шел реальный негатив. Раньше никогда в голове даже не было мысли вспомнить фразу «Спорт вне политики», но ее стало так много в последнее время", — цитирует Ягудина ТАСС.

1 марта Международный союз конькобежцев отстранил сборную России от участия в турнирах под эгидой организации. Россияне пропустили чемпионат мира в Монпелье.

Источник: https://tass.ru/sport/14242587
Фигурное катание
Алексей Ягудин
1
0
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить здоровью
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

13-летняя подопечная Тутберидзе прыгнула четверной флип на тренировке

Фигуристы Кагановская и Ангелопол приняли решение перейти во взрослые соревнования
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости