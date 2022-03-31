Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:41

Фигуристы Кагановская и Ангелопол приняли решение перейти во взрослые соревнования

Читать «СЭ» в

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол приняли решение перейти во взрослые соревнования в новом сезоне. О решении команда сообщила в своем Telegram-канале.

Пара планирует выступить на Всероссийских соревнованиях им. В.Л. Серебровского в Нижнем Новгороде в категории МС. Турнир пройдет с 15 по 16 апреля.

На данный момент Кагановской 16 лет, а Ангелополу — 18.

В сезоне-2021/22 Кагановская/Ангелопол победили в финале Кубка России среди юниоров и заняли второе место на юниорском чемпионате России.

Источник: https://t.me/teamkaganovskayangelopol/679
Фигурное катание
0
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить здоровью
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алексей Ягудин прокомментировал отстранение российских фигуристов от чемпионата мира
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости