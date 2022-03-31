Фигуристы Кагановская и Ангелопол приняли решение перейти во взрослые соревнования

Танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол приняли решение перейти во взрослые соревнования в новом сезоне. О решении команда сообщила в своем Telegram-канале.

Пара планирует выступить на Всероссийских соревнованиях им. В.Л. Серебровского в Нижнем Новгороде в категории МС. Турнир пройдет с 15 по 16 апреля.

На данный момент Кагановской 16 лет, а Ангелополу — 18.

В сезоне-2021/22 Кагановская/Ангелопол победили в финале Кубка России среди юниоров и заняли второе место на юниорском чемпионате России.