Алексей Ягудин объяснил, почему девушки рано заканчивают карьеру в фигурном катании

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в интервью YouTube-каналу «Стрелец-молодец» выразил мнение о раннем завершении карьеры в женском фигурном катании. Бывший спортсмен отметил, что во многом виной стали новые правила соревнований.

«Правила новой судейской системы усложнили жизнь фигуристу: стали ставиться прыжки во вторую половину программы, какие-то новые вариативные шаги, положения во вращениях — народу чисто физически стало намного сложнее, за те же единицы времени они вкладывают гораздо больше.

Но, как мы понимаем, человек все равно адаптируется. Новое поколение привыкло к этим правилам, они с рождения стали тренироваться по этим новым правилам. И теперь, когда все адаптировались, естественно, пошел скачок. Раньше прыгали двойные, потом тройные, теперь четверные. Сейчас сложно представить, что последняя разминка у женщин на ЧЕ или ЧМ обойдется без четверных. Сегодня без четверных выиграть Олимпиаду невозможно.

Мы понимаем, что четверные, когда ты худенькая, стройная, мало весишь, компактная для того, чтобы плотно сжаться в воздухе и исполнить четверной — в молодости, в юности это происходит. Затем девочки превращаются в девушек. И они заканчивают, понимая, что им на пятки уже наступают те самые.

Это современный мир фигурного катания. Только в молодости, в таком детском возрасте можно гораздо больше. Поэтому очень многие, выигрывая крупные титулы, в конечном итоге доходят до стадии перемен, потом кто-то просто не выдерживает и заканчивает", — сказал Ягудин.