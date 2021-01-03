В большом интервью «СЭ» знаменитая фигуристка объяснила причины неудачи в Челябинске и рассказала, когда ее можно снова увидеть на льду.

На чемпионате России в Челябинске Елизавета Туктамышева стала одной из главных героинь, выступив на турнире практически через неделю после коронавируса. В итоге чемпионка мира допустила несколько грубых ошибок и заняла седьмое место. Елизавета боролась до конца — в произвольной программе фигуристка даже пошла на два тройных акселя, не став из-за болезни упрощать контент.

Спортсменка рассказала «СЭ» о своих эмоциях от выступления на чемпионате России, поделилась планами на будущее и вспомнила о поездке в Швейцарию к Стефану Ламбьелю.

— Главный вопрос после чемпионата России: как вы себя сейчас чувствуете?

— Чувствую себя хорошо. Конечно, на чемпионате России выступать было непросто. Но в целом состояние хорошее, новогоднее. Постараюсь войти в 2021 год с позитивным настроем.

— В чем была основная проблема?

— Думаю, организм не успел полностью восстановиться: это и мышечный тонус, и дыхание. Не было такой легкости в исполнении, которая у меня обычно присутствует, если я нахожусь в хорошей форме.

— А что случилось с коленом? На колене был тейп.

— Мышцы не совсем справились с нагрузкой, когда нужно было резко войти в форму. Пришлось помочь мышцам, связкам, чтобы они были более работоспособны.

— Это больше подстраховка?

— И подстраховка, и чтобы она была более рабочая. Мышцы не надорвались, но был дискомфорт, поэтому пришлось затейпировать, чтобы я была больше уверена в ней.

Сложно не потерять форму, лежа в квартире две недели

— Несмотря на неидеальную форму, в произвольной вы пошли на два тройных акселя.

— Мне казалось, что два акселя — это заявка на то, что я борюсь, что я хочу показать свой сложный контент. Это был риск, я потеряла достаточно много баллов из-за того, что упала на втором тройном акселе. Но для себя мне было важнее откатать произвольную именно с двумя тройными акселями и не снижать планку, которая была поставлена в течение сезона.

— Алексей Мишин говорил, что вы можете сняться с произвольной. Как было принято решение выступать?

— После утренней тренировки мы поговорили и решили, что нужно выступить. Лучше откататься так, как ты можешь сейчас, даже если это будет не самый лучший прокат, чем сняться. Для меня снятие — это как проиграть себе. Я готовилась, была нацелена с первого дня выступать на чемпионате России. Столько было проделано работы, что просто взять и сдаться в последний момент — это не про нас, не про нашу команду и не про меня. Поэтому мы решили биться до конца.

— Быстро удалось восстановить элементы во время подготовки?

— Были сложности. Это было тяжелее, чем просто после болезни. Я потеряла всю физическую форму, потому что, лежа в квартире две недели сложно ее не потерять. Была раскоординация движений. Буквально перед чемпионатом России я входила в более-менее соревновательную форму, с которой можно выступать на соревнованиях. Я сделала максимум, который можно было выжать из этой ситуации. Мы усиленно тренировались и много делали упражнений. Но в начале было состояние: «Господи, как может вообще за две недели настолько уйти мышечный тонус, что теряешься вообще в пространстве». Это было непросто.

— Раньше вы говорили, что тройной аксель вам восстановить достаточно сложно, а сейчас удалось сделать это за неделю. Нашли какой-то секрет?

— Тут все зависит от настроя. Пока я болела, смотрела выступления и прокручивала элементы в голове, особенно аксель. Я знала, что мне пришлось его долго восстанавливать после карантина, а перед чемпионатом России у меня нет на это времени. Я вышла без сомнений. Прошло две недели, но у меня в голове остались свежие ощущения. Если у меня мышцы как-то спали, то именно мышечная память осталась. Благодаря ей я сразу начала делать тройной аксель с таким зарядом, что у меня нет выхода, мне нужно его восстановить. И когда ты себя так настраиваешь, то у тебя намного сильнее мотивация и ты идешь, прыгаешь и работаешь над этим элементом.

Хочу восстановить четверной и вставить его в произвольную программу

— Какая была первая мысль после проката произвольной программы?

— Я расстроилась, потому что можно было еще лучше откатать. Хотя в то же время я знала, что сделала практически тот максимум, на который была способна. Следующей была радость от того, что я докатала, что этот сложный момент в жизни уже закончен и сейчас у меня есть возможность прийти в очень хорошую форму и на следующих соревнованиях показать все, что я могу, как я могу по-настоящему хорошо кататься.

Было сказано очень много слов поддержки. Мне это помогло справиться с теми досадными мыслями, которые меня сопровождали после проката. Я приободрилась, и уже вечером у меня было хорошее настроение. Я была заряжена на то, что еще не все и я покажу, как могу кататься.

— Какой следующий старт планируется?

— Я еще не знаю, но в начале феврале планируются какие-то соревнования. Кажется, еще до финала кубка России. Хочу быть в форме уже в январе. Там уже будут соревнования, не будут. Очень хочу восстановить четверной и вставить его в произвольную программу.

— Четверной планируется вместо одного из тройных акселей?

— Пока да. Я не уверена, что за месяц я смогу набрать такую форму, чтобы исполнить и два тройных акселя, и четверной тулуп. Все может быть, но пока, как в прошлом сезоне, мы планируем в контенте заменить один тройной аксель на четверной тулуп.

— Уже задумывались над программами для следующего сезона?

— С тренерами мы еще это не обсуждали, но у меня есть идея для короткой программы. Надеюсь, что она им понравится. Не хочу говорить музыку, но у меня в голове прямо в олимпийский сезон сидит именно эта программа.

— То есть бывает так, что идеи появляются по ходу сезона?

— Этот сезон я позиционирую как подготовку к Олимпиаде. Я понимаю, что сегодняшний день, тренировки и выступления — это шаги к следующему сезону. Раньше у меня не было такого, чтобы я заранее продумывала, какие программы будут в следующем сезоне. Плыла по течению — как будет, так и будет. Уже сейчас мне нужно приблизительно понимать, какими будут программы, чтобы не терять время на это в межсезонье. Четко понимать, какая музыка, какой хореограф, чтобы было все спланировано. Поэтому я подумала об этом, и уже есть один вариант музыки.

Хочу пойти по стопам Алексея Мишина

— Кстати о программах. К этому сезону вы собирались поставить программу у Стефана Ламбьеля. Но не случилось. Что в итоге произошло?

— Мы поставили легкую программу. Поработали со Стефаном в удовольствие, я тренировала его детишек. Это была такая дружеская помощь. Но потом услышали музыку, которую предложил Юрий Смекалов, и решили, что «Песнь заводной птицы» будет более выигрышной.

— Каким получился ваш опыт тренерства?

— Я больше работала над техникой. Как я поняла, Стефан пригласил меня именно как специалиста в мишинской технике. Я поправляла элементы, давала упражнения. Мне это интересно, мне это нравится, особенно если я вижу, что дети действительно хотят это делать. Бывают такие, которые катаются просто для удовольствия и не совсем понимают, что нужно. В любом случае, это интересно. Тем более, что в Шампери, где тренирует Стефан, очень хорошие условия, прекрасный каток. Одно удовольствие и кататься, и тренировать.

— Не захотелось стать тренером после окончания карьеры?

— Я думаю над этим. Если раньше я не представляла, то сейчас я все больше смотрю на своих друзей, которые уже ездят на чемпионат России в качестве тренеров, и понимаю, что фигурное катание не заканчивается. Оно перерастает: ученик становится тренером. Твои друзья, которые младше тебя, уже стоят за бортиком. Думаешь: «Так круто, что ты все еще здесь». Уже не спортсмен, но все равно ездишь по соревнованиям, видишь знакомые лица. Поэтому этот вариант я сейчас начала рассматривать. Я обожаю соревнования, ездить, путешествовать, вот эту всю атмосферу. Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится.

— Вы бы хотели свою группу или работать специалистом в какой-то существующей?

— В местах хотела бы свою группу, вырастить своих спортсменов, стать хорошим тренером и специалистом. Пойти по стопам Алексея Николаевича Мишина.

— Свое шоу не планируете повторить?

— Если будет возможность, то с удовольствием провела бы еще раз шоу. Это получился какой-то праздник для всех, была очень классная атмосфера. Это один из самых ярких моментов в 2020 году. Я только за. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация в мире.

Не считаю, что слезы — это слабость

— Есть еще несколько вопросов (из теста «16 персоналий» — примечание «СЭ»). Нужно будет ответить на них и дать небольшое пояснение. Что важнее: убедиться в том, что никто не огорчился, или выиграть спор?

— Наверное, важнее, чтобы никто не огорчился. Потому что если ты выиграешь, но увидишь грустные, недовольные лица, то не будет уже такого удовлетворения на душе.

— А не будет ли обиден проигрыш в споре?

— Я человек компанейский, поэтому мне важна приятная, хорошая атмосфера в целом.

— Как считаете, вы больше практичный или креативный человек?

— Мне кажется, больше практичный. Это не касается шоппинга. Одежда, косметика, выглядеть хорошо — это одно дело. Но, в принципе, я всегда за то, чтобы все было как-то упорядочено.

— Легко ли вас огорчить другим людям?

— Наверное, любого человека легко огорчить. Можно подобрать такие фразы, которые любого человека смогут огорчить. На самом деле, я уже давно не огорчалась. Меня окружают такие люди, близкие, которые не поступают подло со мной. И даже если меня бывает легко огорчить, то я очень быстро от этого отхожу — буквально пара минут и все, я забываю и перехожу к своим делам.

— А книга или фильм легко может растрогать?

— Сейчас уже легко. Раньше я не была сентиментальной личностью, но с возрастом я поняла, что просто стеснялась своих эмоций и подавляла их. Я считала, что слезы — это какая-то слабость. Сейчас я так не считаю. И оказывается, я достаточно сентиментальный человек. Даже если идет какая-то грустная реклама, то у меня уже ком в горле стоит (смеется). Но я такая: «Так, нет, на рекламе мы не будем с тобой плакать».

— Часто ли у вас меняется настроение?

— Нет, не сказала бы. У меня настроение, мне кажется, стабильное. Бывает, конечно, когда я уставшая, голодная, естественно, у меня не самое лучшее настроение. Но вообще у меня уравновешенное психологическое состояние.

— Досуг. Что выберите: светское мероприятие или почитать книгу и посмотреть фильм?

— Почитать книгу. Сейчас читала, и мне понравилась книга Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Заставляет пошевелиться извилины в голове. Любимые книги... Мне очень нравился «Алхимик» (Пауло Коэльо — примечание «СЭ»), два раза перечитывала. Была в восторге от «Трех товарищей» Ремарка в 16 лет, когда я читала эту книгу. «Цветы для Элджернона» Киза дала мне большую пищу для размышлений, прочитала ее буквально в момент. Вот эти три книги советую обязательно к прочтению.

— Что важнее во время разговора или дискуссии: сказать правду или не огорчить собеседника?

— Зависит от ситуации и человека. Если это близкий человек, друг, то я скажу правду. Я считаю, что лучше говорить правду и проанализировать потом это, чем вот это лицемерие, когда у всех все хорошо и все прекрасны. Я в принципе всегда за правду.

— Если вам быстро кто-то не отвечает на сообщение, вы будете переживать из-за этого?

— Думаю, что любой девушке приятно, если ей уделяют внимание. А если это симпатизирующий ей человек, то это не самое приятное чувство, которое может быть. Поэтому да, я буду, конечно, переживать, если не будет объективных причин для молчания. А если есть причины, то зачем переживать.

— Во время путешествия вам проще действовать спонтанно или продумывать все до мелочей?

— Я пытаюсь продумывать план до мелочей, но в итоге понимаю, что не идет все по плану. Я могу и план построить, но в тоже время я кайфую от того, что все идет своим чередом. Как идет, так идет. Мне нравится иногда почувствовать запах авантюризма, когда ты летишь в путешествие и думаешь: «Что же меня там будет ждать?»

— С чем у вас ассоциируется Новый год?

— Новый год — это ярмарки, которые я обожаю, они сразу создают атмосферу. Оливье, которое я не очень обожаю. Просмотр рождественских фильмов. И пить какао. Я как раз занялась этим после чемпионата России: украсила квартиру, смотрела «Гринча» и пила какао. В тот вечер наконец-то появилось новогоднее настроение.

— Чего бы вы пожелали себе в новом году?

— Больше путешествий. То, по чему я соскучилась. Я хочу летать по миру и открывать новые места. Это для меня в приоритете.