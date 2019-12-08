Александра Трусова: видео проката произвольной программы

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова заняла третье место в финале «Гран-при». Она первой в истории среди женщин исполнила четверной флип на соревнованиях, но допустила падение с четверного тулупа в произвольной программе (233,18).

15-летняя спортсменка начала прокат с четверного флипа, затем сделала бабочку на четверном сальхове. Далее она исполнила четверной лутц, каскад двойной аксель+тройной тулуп, каскад четверной тулуп+ойлер+тройной сальхов. Затем Трусова упала с четверного тулупа, но сделала каскад тройной лутц+тулуп.

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