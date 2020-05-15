Александра Трусова: «Только в России смена тренера вызывате столько обвинений и оскорблений»

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала смену тренера. Ранее стало известно, что бронзовый призер чемпионата Европы-2020 перешла от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

— Смена тренера — шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений, — цитирует figureskating-online.com Трусову. — В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно. Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога. Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта). Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед.

Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

— Почему вы выбрали Евгения Плющенко и его школу?

— Я решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует. Для меня он прежде всего — выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой. И самое главное — он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем. Кроме того, Евгений Викторович — глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.