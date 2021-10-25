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Александр Жулин: «Время Медведевой и Загитовой прошло. Не надо надевать розовые очки»

Александр Жулин считает, что время Медведевой и Загитовой прошло
16:55
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал невключение Алины Загитовой и Евгении Медведевой в список кандидатов в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Медведева и Загитова — это целая эпоха, — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Но я думаю, что сейчас они рады своему непопаданию в список на Олимпиаду. Их время уже прошло. Через четыре года такая же ситуация будет с Трусовой и Щербаковой. Это нормальная смена поколений. Я был уверен, что Женя с Алиной не поедут в Пекин на Олимпиаду, это было очевидно. Не надо надевать розовые очки. Болельщики, как всегда, слепо любят, но ни черта не понимают».

Олимпийская чемпионка 2018 года Загитова и двукратная чемпионка мира Медведева отсутствуют в списке, который опубликовал Олимпийский комитет России (ОКР). Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Данил Алешин все материалы автора
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