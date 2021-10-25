Тутберидзе ответила, кто может рассказать о здоровье Трусовой
15:28
Тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Миленой Метелевой посоветовала искать в СМИ информацию о здоровье Александры Трусовой, но не стала комментировать результаты соревнований.
Напомним, победительница «Гран-при США» выступала в Лас-Вегасе с травмой ноги.
— Вы довольны в целом результатом?
— Это странный вопрос.
— Как здоровье у Саши?
— Наверное, СМИ все скажут.
После этого диалога Тутберидзе сфотографировалась с желающими и улыбаясь покинула зону возле выхода с арены.
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