Тутберидзе ответила, кто может рассказать о здоровье Трусовой

Тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Миленой Метелевой посоветовала искать в СМИ информацию о здоровье Александры Трусовой, но не стала комментировать результаты соревнований.

Напомним, победительница «Гран-при США» выступала в Лас-Вегасе с травмой ноги.

— Вы довольны в целом результатом?

— Это странный вопрос.

— Как здоровье у Саши?

— Наверное, СМИ все скажут.

После этого диалога Тутберидзе сфотографировалась с желающими и улыбаясь покинула зону возле выхода с арены.