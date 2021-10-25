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Тутберидзе ответила, кто может рассказать о здоровье Трусовой

15:28
Александра Трусова. Фото Getty Images
Александра Трусова. Фото Getty Images
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Тренер российских фигуристов Этери Тутберидзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» Миленой Метелевой посоветовала искать в СМИ информацию о здоровье Александры Трусовой, но не стала комментировать результаты соревнований.

Напомним, победительница «Гран-при США» выступала в Лас-Вегасе с травмой ноги.

— Вы довольны в целом результатом?

— Это странный вопрос.

— Как здоровье у Саши?

— Наверное, СМИ все скажут.

После этого диалога Тутберидзе сфотографировалась с желающими и улыбаясь покинула зону возле выхода с арены.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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