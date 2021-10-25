Фигурное катание: анонс соревнований 25-31 октября
3-й этап Кубка России
Когда: 24-28 октября
Где: Сочи, Россия
Кто выступит: Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Софья Титова, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Николай Колесников, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и другие.
Полный список участников — здесь.
Следить за турниром в прямом эфире можно здесь.
Мемориал Дениса Тена
Где: Нур-Султан, Казахстан
Когда: 28-31 октября
Кто выступит: Анастасия Шаботова, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и другие.
Полный список участников — здесь.
Этап Гран-при «Skate Canada»
Где: Ванкувер, Канада
Когда: 29-31 октября
Кто выступит: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Алиса Лью, Вакаба Хигучи, Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Джейсон Браун, Нейтан Чен, Киган Мессинг, Морис Квителашвили, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Вэньцзин Суй и Цун Хань, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и другие
Полный список участников — здесь.
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