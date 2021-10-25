Фигурное катание: анонс соревнований 25-31 октября

Какие турниры пройдут с 25 по 31 октября.

3-й этап Кубка России

Когда: 24-28 октября

Где: Сочи, Россия

Кто выступит: Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Софья Титова, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Николай Колесников, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и другие.

Полный список участников — здесь.

Следить за турниром в прямом эфире можно здесь.

Мемориал Дениса Тена

Где: Нур-Султан, Казахстан

Когда: 28-31 октября

Кто выступит: Анастасия Шаботова, Екатерина Рябова, Виктория Сафонова, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и другие.

Полный список участников — здесь.

Этап Гран-при «Skate Canada»

Где: Ванкувер, Канада

Когда: 29-31 октября

Кто выступит: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева, Алиса Лью, Вакаба Хигучи, Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко, Джейсон Браун, Нейтан Чен, Киган Мессинг, Морис Квителашвили, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд, Вэньцзин Суй и Цун Хань, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и другие

Полный список участников — здесь.