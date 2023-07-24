Загитова: «Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как уговаривала маму переехать в Москву. Он заявила, что на протяжении трех лет уговаривала родителей на переезд, но мама боялась менять место жительства.

«Очень серьезный шаг. Особенно для взрослого, осознанного человека. У меня это было не осознанно, я не понимала, что там — мне просто хотелось. Родители боялись, то есть они тоже хотели, мама все время верила... Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве. Представляете, брать кредиты, не понимая толком на что? Потому что непонятно, будет ли твой ребенок хотя бы в юниорской сборной. Но они верили в меня», — сказала Загитова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа».

Ранее фигуристка призналась, что ей не нравилось заниматься фигурным катанием в детстве.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент она не участвует в официальных соревнованиях.