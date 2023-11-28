Жулин отреагировал на слова Транькова про рост мастерства российских фигуристов: «Все пытаются становиться лучше»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» слова олимпийского чемпиона Максима Транькова об уровне российских фигуристов в условиях отстранения от международных соревнований.

Ранее Траньков в интервью «РБК Спорт» заявил, что без международных турниров российским фигуристам сложно расти и развиваться.

«Конечно, хотелось бы международных стартов. Естественно, они всегда больше мотивируют. Но мы все находимся в одной и той же ситуации. Будем надеяться, что когда-то эта ситуация изменится. Конечно, все стараются, все работают, все пытаются становится лучше и расти. Но еще раз подчеркну, наличие международных соревнований всегда стимулирует больше», — сказал Жулин «СЭ».

В сезоне-2023/24 состоялось шесть этапов «Гран-при России», которые прошли в Уфе, Омске, Красноярске, Казани, Самаре и Москве. Финал «Гран-при» пройдет весной 2024 года.