Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой

Известный тренер и хореограф Илья Авербух рассказал, что думает о российской фигуристке Анне Щербаковой.

«Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль», — заявил Авербух в интервью Okko Спорт.

Он также назвал спортсменку «вакуумом добра».