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Сегодня, 19:22

Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой

Виктория Кравченко
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Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный тренер и хореограф Илья Авербух рассказал, что думает о российской фигуристке Анне Щербаковой.

«Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль», — заявил Авербух в интервью Okko Спорт.

Он также назвал спортсменку «вакуумом добра».

В пятницу, 24 ноября, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве прошла церемония вручения премии «Серебряная лань». Щербакова получила приз в номинации «Лучший спортсмен».

Анна Щербакова
Илья Авербух
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