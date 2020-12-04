Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о снятии Алены Косторной с московского этапа Кубка России из-за коронавируса.

— Конечно, отсутствие ведущих фигуристов — большой удар по турниру, хотелось бы всех видеть. Но сейчас во всем мире такая ситуация, — заявил Жулин «СЭ». — Но соревнования нельзя подстраивать под спортсменов. Если они есть, то надо проводить.

Ранее с этапа снялись Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Анастасия Гулякова.

(Константин Колмаков)