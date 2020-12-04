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Александр Жулин: «Отсутствие ведущих фигуристов — большой удар по турниру»

13:11
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Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о снятии Алены Косторной с московского этапа Кубка России из-за коронавируса.

— Конечно, отсутствие ведущих фигуристов — большой удар по турниру, хотелось бы всех видеть. Но сейчас во всем мире такая ситуация, — заявил Жулин «СЭ». — Но соревнования нельзя подстраивать под спортсменов. Если они есть, то надо проводить.

Ранее с этапа снялись Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Анастасия Гулякова.

(Константин Колмаков)

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