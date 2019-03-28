Александр Горшков: "Неправильно называть командный турнир в Японии чемпионатом мира"

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков в интервью "СЭ" пояснил, что предстоящий коммерческий турнир в Японии не является чемпионатом мира. Турнир под названием ISU World Team Trophy пройдет в Фукуоке 11 – 14 апреля.

– На этой неделе был объявлен состав на последний большой старт сезона – уже другой чемпионат мира, командный.

– У нас каждый год повторяется некая путаница. Вы его так громко назвали. Это никакой не командный чемпионат мира. Он называется командный кубок мира, это коммерческий турнир, который проводится японской федерацией фигурного катания вместе с одной из телекомпаний под эгидой ISU. Его правила существенно отличаются от командного турнира на Олимпийских играх. Формат специфический.

– Но все-таки официальный турнир. В состав включена Елизавета Туктамышева. Она будет капитаном?

– Мысли, решение есть, но пока мы официально объявлять его не будем. Рано.

– Ее напарница по женским соревнованиям Софья Самодурова также в обойме. Выдержит ли она такой марафон после чемпионата Европы и чемпионата мира?

– Знаете, здесь остается только надеяться, что выдержит. И пожелать ей удачи.

– Другие варианты не рассматривались? Станислава Константинова?

– Состав уже определен, по этому поводу не могу ничего сказать.

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