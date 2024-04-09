Агент Малинина: «Видим очень много сообщений с поздравлениями от россиян. Нам это очень приятно»

Агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, поделился мнением о популярности спортсмена в России.

«В России очень образованная публика. Болельщики прекрасно разбираются в фигурном катании, так что они наверняка следят и за успехами Ильи. Мы видим очень много сообщений в соцсетях с поздравлениями от россиян. Нам это очень приятно», — цитирует Закаряна Metaratings.ru.

19-летний Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию-2024, который проходил в Монреале. Спортсмен набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов. В произвольной программе он сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.