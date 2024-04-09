Мишин рассказал, что Семененко получил травму: «Надеюсь, она не слишком опасная»

Двукратный чемпион России Евгений Семененко получил травму. Об этом заявил его тренер Алексей Мишин.

Фигурист пропустит шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге, запланированное на 9 апреля.

«Травма была, но надеюсь, что она не будет слишком опасной», — цитирует Мишина ТАСС.

20-летний Семененко является действующим чемпионом России в одиночном разряде. Также фигурист побеждал на турнире в 2022 году.