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Сегодня, 18:09

Мишин рассказал, что Семененко получил травму: «Надеюсь, она не слишком опасная»

Руслан Минаев
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный чемпион России Евгений Семененко получил травму. Об этом заявил его тренер Алексей Мишин.

Фигурист пропустит шоу Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге, запланированное на 9 апреля.

«Травма была, но надеюсь, что она не будет слишком опасной», — цитирует Мишина ТАСС.

20-летний Семененко является действующим чемпионом России в одиночном разряде. Также фигурист побеждал на турнире в 2022 году.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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