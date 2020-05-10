Адвокат Стукалова пообещала защитить интересы ребенка Рудковской и Плющенко

Адвокат Татьяна Стукалова заявила о намерении защитить интересы Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской. Ранее в СМИ появилась информация о возможных психологических проблемах Плющенко-младшего.

В мире спорта Стукалова в первую очередь известна по защите Александра Кокорина в деле о двух драках в центре Москвы

«В то время, когда весь мир борется с очень опасным недугом, кому-то не дает покоя зависть, злоба и коварство, — написала Стукалова в Instagram. — Некоторые не могут, не хотят не то, что применить свои? профессиональныи? долг на то, чтобы подбадривать людеи?, доносить максимально достоверную и честную информацию, напротив, пользуются недопустимыми методами.

Кто такои? журналист? Какими принципами он руководствуется? Что можно и нельзя в силу закона?

Видимо, для некоторых членов журналистского сообщества это темныи? лес, так же, как их поступки, которые они совершают, пользуясь своими должностными полномочиями.

Второго мая 2020 года в сетевом издании «Стархит» была размещена статья под названием: «У сына Яны Рудковскои? и Евгения Плющенко подозревают психическое расстрои?ство», которая содержит ряд негативных высказывании? и несоответствующих деи?ствительности сведении? в отношении Яны Рудковскои? и ее несовершеннолетнего сына Александра Плющенко, 2013 года рождения. Издание не указало, кто является автором статьи. Есть сведения, что данная статья опубликована по материалам Telegram — канала, использовано фото Instagram.

Я и мои? друг и коллега Александр Добровинскии? предполагаем, что основная цель автора, проявляющаяся и формирующая направленность статьи, — убедить читателя в правильности авторского понимания ситуации, в том числе, убедить в том, что родители Сашеньки Плющенко пренебрегают своими родительскими обязанностями, интересами ребенка, а также убедить читателя в том, что наш маленькии? спортсмен, которыи? участвует в соревнованиях и достиг уже побед, катается в мировых шоу, которые, в свою очередь, прославляют на весь мир россии?ское фигурное катание, и показывают людям всего мира, какие самородки подрастают в нашеи? стране.

Автор навязывает свои гнусные мысли многомиллионнои? аудитории, сообщая, что Саша страдает психическим заболеванием. Так вот, эти грязные методы не сои?дут вам с рук и не останутся незамеченными, т. к. речь идет о самом дорогом — о детях, и, конечно, о родительских чувствах.

Журналисты!!! Руки прочь от детей!!! Мы, адвокаты, будем профессионально исполнять свой долг, не жалея на это ни сил, ни времени — защищать Сашу. В том числе, прежде всего, и ради того, чтобы никогда ни один ребенок и ни одна семья не пострадали от того, что кто-то мог рушить веру в наших детей и их будущее. Сашенька задает вопросы, на которые сегодня отвечать очень больно.

Эти лживые журналистские инсинуации, основанные на сплетнях, были написаны в период ослабленного контроля, с целью словить хайп, для привлечения многомиллионной аудитории к издательскому дому «СтарХит» в период экономических трудностей и нестабильности для того, чтобы повысить свой рейтинг.

Мы как защитники обещаем, что доведем эту историю до конца, а именно: привлечем внимание общественности, правоохранительных органов и законодателя. Настал момент, когда необходимо внести изменения в действующее законодательство, которое защитит права наших детей".