Аделия Петросян: «Хочу подбодрить своими выступлениями Армению после войны за Арцах»

Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Аделия Петросян прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России в Красноярске.

«Музыку к моей произвольной написал армянский композитор Ара Геворкян, я по папиной линии тоже армянка. Недавно Армения проиграла войну Азербайджану и отдала Арцах (Нагорный Карабах — прим.). Он перешел к Азербайджану. Мне очень важно, когда я катаю программу подбодрить мой народ, кровь которого течет в моих жилах, и чтобы Арцах вернули в Армению. Сама я в Арцахе, к сожалению, не была, но хочу на льду одержать победу в честь своей страны. К тому же, совсем недавно у меня умерла моя бабушка армянских кровей, когда я катала эту программу. И это тоже для меня важно. Я хочу, чтобы все видели, как хорошо эту программу поставил Даниил Маркович Глейхенгауз, как хорошо она у меня получается», — сказала Петросян.

Петросян заняла по итогам соревнований второе место. В произвольной она исполняет программу под музыку «Арцах», которая символизирует борьбу Нагорного Карабаха.

(Рустам Имамов)