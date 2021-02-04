Гончаренко считает, что не стоит устраивать истерику из-за ошибки судей на первенстве России
Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала судейство мужского турнира на первенстве России по фигурному катанию в Красноярске.
«Не в моей компетенции принимать решения об отстранении судей. Все живые люди, особенно когда такой серьезный накал в соревнованиях, — сказала Гончаренко «СЭ». — От ошибок никто не застрахован. Будет разбор этого происшествия, существуют же какие-то правила в этих случаях. Не нужно здесь добавлять какой-то истерики. Ошибка замечена, озвучена и исправлена. Не надо нагнетать негатива, от наших соревнований должен быть только позитив».
В четверг, 4 февраля, фигурист Егор Рухин единственным из участников первенства России выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако судьи засчитали последний прыжок за тройной. После того, как была обнаружена ошибка, результаты первой тройки были пересмотрены, и Рухин стал обладателем бронзы турнира.
(Анастасия Пастернак)
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