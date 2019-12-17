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«А Цветаевой слабо ответить?» Плющенко иронично ответил хореографу группы Тутберидзе

08:28
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не оставил без внимания резкие высказывания хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Ранее хореограф на своих официальных страницах в социальных сетях в числе прочего написал следующее: «Если в тренерском штабе Тутберидзе высказались, значит вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!».

Плющенко через Instagram ответил Железнякову иронично: «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как надо отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть».

Семь претензий Плющенко к Тутберидзе. Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты

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