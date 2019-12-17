«А Цветаевой слабо ответить?» Плющенко иронично ответил хореографу группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не оставил без внимания резкие высказывания хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова. Ранее хореограф на своих официальных страницах в социальных сетях в числе прочего написал следующее: «Если в тренерском штабе Тутберидзе высказались, значит вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами!».

Плющенко через Instagram ответил Железнякову иронично: «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. Ты сам-то понял, что ляпнул? А Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как надо отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть».

Из Инстаграма Евгения Плющенко pic.twitter.com/kMGr4pKese — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) December 17, 2019

Семь претензий Плющенко к Тутберидзе. Instagram-баттл великого фигуриста и великого тренера набирает обороты