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Сегодня, 19:45

82-летняя Москвина рассказала об отношении к фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тамара Москвина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» выразила отношение к вышедшим фильмам «Барби» и «Оппенгеймер». В России фильмы могут выйти на экран осенью, лицензионных версий у российских кинотеатров нет.

— Вы за «Барби» или «Оппенгеймер»?

— Так, про это я слышала... Но я же не смотрела ни тот ни другой фильм! Про Оппенгеймера говорить не хочу, вы меня втягиваете в политическую подоплеку. (Улыбается.) А про куклу Барби знаю, конечно, у нас даже был показательный номер Barbie Girl. Если есть люди, дети, которые увлечены этим образом, для них он является ролевой моделью, пусть интересуются фильмом.

— Советские куклы же круче?

— И советские куклы, и другие игрушки всех народов мира имеют право на жизнь, они воспитывают и развлекают детей. Чего вы зациклились на Барби? Кто-то увлекается этой куклой, кто-то — другими персонажами, — пояснила Москвина.

Тамара Москвина, Дмитрий Козловский и&nbsp;Александра Бойкова (слева направо). «У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»
Фигурное катание
Тамара Москвина
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