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Сегодня, 19:30

Москвина рассказала подробности расставания с парой Бойкова/Козловский

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Тамара Москвина с парой Бойкова/Козловский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» поделилась мнением об уходе чемпионов России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского к Этери Тутберидзе.

— Как долго ученик и его тренер могут находиться в натянутых отношениях?

— Понятия не имею, у меня не было натянутых отношений.

— Как бы вы охарактеризовали отношения с Александрой Бойковой?

— Как отношения тренера и ученицы. А в чем была натянутость?

— Единственное публичное проявление — та кинутая аккредитация, наверное.

— Да, это было, ну и что? Но таких случаев миллион. Не у меня, а в целом, у других тренеров. Человек после тяжелого старта, спортсмены молодые, не умеют скрывать свои чувства. Думаете, на тренировках такое постоянно происходит? Она воспитанный человек, учится в университете РАНХиГС, у нее хорошая семья.

Тамара Москвина, Дмитрий Козловский и&nbsp;Александра Бойкова (слева направо). «У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»

— Давайте представим вашу точку зрения, как произошло это расставание?

— Дима с Сашей подошли, сказали: «Тамара Николаевна, у нас есть к вам разговор». Не помню, это было накануне или утром перед тренировкой. Ну и в остальном — все, как Саша рассказала, мы поговорили. Я им ответила, что мы это ожидали давно. И что понятно, это ваше право, мы с Артуром Минчуком желаем вам добра.

— Вы сказали про «давно» — ведь действительно витало такое ощущение. Это результат той самой внутренней конкуренции?

— Об отношениях и чувствах никто не докладывает. Вы же до «Спорт-Экспресса» где-то работали? А сейчас, если предложат интересную работу, разве не уйдете? Что тут такого? Это абсолютно нормально. У нас нет рабов и рабовладения. Мы с ребятами семь лет успешно работали. Ус-пеш-но! Мы — это я имею в виду и Артура Минчука, и всех других специалистов, кто нам помогал. Ясно, что у 20-летних спортсменов могут отличаться чувства от 80-летнего тренера. Но пока наше взаимодействие шло успешно, и спортсмены им были удовлетворены, коллектив жил и развивался, — сказала Москвина.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Тамара Москвина
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