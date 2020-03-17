30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.

Рид, выступая в дуэте со старшей сестрой Кэти Рид, а затем Каной Мурамото, стал двукратным победителем командного чемпионата мира, 10-кратным чемпионом Японии, а также принял участие в трех Олимпиадах — Ванкувере-2010, Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

После распада дуэта с Мурамото по окончании сезона-2017/18 фигурист не принимал участия в официальных соревнованиях.