14-летняя ученица Тутберидзе Канышева возобновила тренировки после травмы

Бронзовый призер юниорского Финала «Гран-при"-2018/19, 14-летняя Алена Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, возобновила тренировки в зале, о чем сообщила в своем Instagram. Из-за травмы она пропустила все соревнования сезона-2019/20.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, боль которая меня мучала, исчезла, — написала Канышева. — Я начала тренировки в зале. На следующей неделе надеюсь выйти на лед и восстановить все! Очень соскучилась по соревнованиям!

Также хочу поблагодарить тренеров за понимание и возможность восстановиться полностью! Всем болельщикам и всем кто меня поддерживает отдельное спасибо! За поддержку в трудный для меня период! В своей беде я была не одна! Это и помогло преодолеть трудности! Еще раз спасибо Всем! Я вас всех люблю.

Канышева до 2015 года занималась в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» у Оксаны Булычевой, после чего перешла в школу «Снежные барсы» к Светлане Пановой и Татьяне Моисеевой, где и добилась своих лучших результатов в карьере.

С сезона-2019/20 начала тренироваться в группе у Этери Тутберидзе. В межсезонье Канышева приземлила четверной тулуп на тренировке и выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России. Однако со всех последующих соревнований фигуристка снялась из-за травмы.