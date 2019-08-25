14-летняя американка исполнила два тройных акселя и четверной лутц на Aurora Games
16:15
14-летняя американка Алиса Лью, которая стала чемпионкой США в этом году, исполнила два тройных акселя и четверной лутц на турнире Aurora Games.
В произвольной программе фигуристка сделала четверной лутц и два тройных акселя, один из которых был в каскаде с двойным тулупом.
Напомним, что Лью стала самой молодой чемпионкой США по фигурному катанию. В сезоне-2019/20 она дебютирует в юниорской серии «Гран-при».
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