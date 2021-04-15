Тарасова прокомментировала выступление Щербаковой и Туктамышевой на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на неофициальном командном чемпионате мира в Японии.
Спортсменки заняли первые два места. Щербакова набрала 81.07 балла, а Туктамышева — 80.35.
«Потрясающее выступление наших девочек. Очень чисто откатали. Но пока рано говорить о том, что мы уже выиграли турнир. Нужно дождаться выступления мальчиков», — отметила Тарасова.
В общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).
(Константин Колмаков)
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