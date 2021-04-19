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Путин поздравил российских фигуристов с победой в командном чемпионате мира

19:58

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России с победой в командном турнире по фигурному катанию World Team Trophy 2021 года в Осаке.

«Поздравляю вас с триумфом в командном Кубке мира по фигурному катанию в Осаке. Столь красивая, уверенная победа — заслуженная награда за ваше непревзойденное мастерство, потрясающее трудолюбие и сплоченность. И конечно, самые теплые слова признания — в адрес ваших тренеров и наставников. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Сборная России впервые выиграла командный чемпионат мира.

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