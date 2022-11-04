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Сегодня, 14:20

Стал известен партнер Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Пара Татьяна Волосожар — Федор Федотов и Алина Загитова на съемках «Ледникового периода» в 2021 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», партнером российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду» стал актер Федор Федотов. Он — действующий чемпион проекта в паре с Татьяной Волосожар.

Как рассказал источник «СЭ», их собираются снимать 5 ноября вместе с другими парами.

Среди кандидатов его упоминал режиссер шоу Илья Авербух, но тогда ссылался на занятость артиста.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.

Евгения Медведева. Стало известно, кто может стать партнером Медведевой вместо Милохина в «Ледниковом периоде»
Евгения Медведева
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