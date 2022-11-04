Стал известен партнер Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду»

Как стало известно «СЭ», партнером российской фигуристки, двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду» стал актер Федор Федотов. Он — действующий чемпион проекта в паре с Татьяной Волосожар.

Как рассказал источник «СЭ», их собираются снимать 5 ноября вместе с другими парами.

Среди кандидатов его упоминал режиссер шоу Илья Авербух, но тогда ссылался на занятость артиста.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, он неожиданно покинул проект неделю назад.