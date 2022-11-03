Энберт — об уходе Милохина с «Ледникового периода»: «Был и другой вариант»

Российский фигурист, победитель «Ледникового периода» 2020 года Александр Энберт в разговоре с «СЭ» прокомментировал неожиданный уход из проекта тиктокера Дани Милохина, который был партнером Евгении Медведевой.

— У тебя в «Ледниковом периоде» медальная серия, чемпионство, затем третье место. Хочется снова выиграть?

— Сто процентов. Первое место очень понравилось занимать, надо продолжать.

— Тем более у вас с Региной [Тодоренко] минус опасные соперники — Медведева и Милохин. И, судя по медийному выхлопу, уход Милохина только сработал на руку проекту.

— Возможно, что в плюс пошло даже, да. Но Евгения, будучи одиночницей, постепенно начала осваивать парное катание и сейчас столкнулась с таким огромным минусом парного катания — зависимостью от партнера. Очень бы не хотелось, чтобы она когда-то с этим сталкивалась, но, к сожалению, в парах партнер может получить травму, у него может пропасть мотивация, и ты остаешься ни там ни сям. Вроде и сам готов и можешь, но... Вот за это обидно в случае с Женей. А Даня принял решение, которое принял. Но, работая в команде, наверное, лучше любые решения принимать тоже в команде, потому что здесь коллектив добрый, дружный, и Илья прекрасно все понимает. Был и другой вариант: если бы они приняли решение вместе, то нашли бы безболезненный выход. И чтобы Дане спокойно отдохнуть, и чтобы Евгения могла интегрироваться с другим партнером. Это было бы правильнее, — сказал Энберт.

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