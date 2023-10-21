Малинин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при ISU
Американский фигурист Илья Малинин занял первое место в короткой программе на первом этапе Гран-при ISU-2023/24.
Малинин набрал 104,06 балла. На второй строчке француз Кевин Аймоз (97,34), замыкает тройку лучших японец Сун Сато (91,61).
Первый этап Гран-при ISU проходит в Аллене (США).
Гран-при ISU-2023/2024. Мужчины. Короткая программа.
1. Илья Малинин (США) — 104,06.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 97,34.
3. Сун Сато (Япония) — 91,61.
4. Нодзому Йосиока (Япония) — 87,44.
5. Ника Эгадзе (Грузия) — 85,76.
6. Денис Васильев (Латвия) — 75,84.
7. Стивен Гоголев (Канада) — 74,73.
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 74,61.
9. Тацуя Цубои (Япония) — 72,57.
10. Максим Наумов (США) — 70,73.
11. Эндрю Тогашев (США) — 68,71.
12. Андреас Нордебек (Швеция) — 66,28.
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