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20 октября, 23:00

Гран-при, Skate America: участники 1-го этапа

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Илья Малинин.
Фото AFP

Первый этап серии Гран-при ISU Skate America состоится с 21 по 23 октября в США.

Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко. Среди участников будут фигуристы, которые ранее представляли Россию, но сменили спортивное гражданство, или же имеют русские корни: Екатерина Куракова (новая страна — Польша), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Максим Наумов (сын советско-российских фигуристов, США), Эндрю Торгашев (сын советских фигуристов, США), Илья Малинин (сын советских фигуристов, США), Степан Гоголев (фигурист с русскими корнями, Канада), Евгения Лопарева (Франция).

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Состав участников 1-го этапа Гран-при ISU Skate America:

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Ань Сянъи (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Моне Чиба (Япония), Мана Кавабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ви Со Ен (Южная Корея), Ю Ен (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Эмбер Гленн (США), Изабо Левито (США), Клэр Сео (США).

Мужчины: Владимир Литвинцев (Азербайджан), Степан Гоголев (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Шун Сато (Япония), Тацуя Цубои (Япония), Нозому Йошиока (Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебак (Швеция), Илья Малинин (США), Максим Наумов (США), Эндрю Торгашев (США).

Пары: Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада), Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара — Риккардо Мальо (Италия), Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Челси Лю — Балаж Надь (США), Изабелль Мартинс — Райан Бидард (США), Валентина Плазас — Максимилиано Фернандес (США).

Танцы на льду: Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия), Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада), Катерина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия), Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт — Тим Дик (Испания), Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция), Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея), Уна Браун — Гейдж Браун (США), Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), Кэролин Грин — Майкл Парсонс (США).

Первый этап серии Гран-при ISU Skate America состоится с 21 по 23 октября в США. Гран-при, Skate America: расписание и трансляции 1-го этапа

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